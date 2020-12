Imagem ilustrativa - Senai Divulgação

Por O Dia

Começaram em 05/10 e vão até março de 2021 as provas seletivas da 46ª edição da WorldSkills Competition, maior competição de educação profissional do mundo, que acontecerá em Shangai, na China, de 22 a 27 de setembro de 2021. A próxima etapa, da categoria Polimecânica e Automação, acontecerá na unidade Resende do dia 7 a 11 de dezembro. Natural da cidade, o aluno da Firjan SENAI Leandro Victor Marques será um dos competidores.



A etapa seletiva da WorldSkills Brasil será realizada nas unidades SENAI dos departamentos regionais participantes. O objetivo é selecionar os alunos que integrarão a equipe brasileira no evento. Durante as provas, os alunos precisam demonstrar habilidades técnicas e atitudes individuais e coletivas para executar atividades específicas de cada ocupação profissional.



Realizada a cada dois anos, a WorldSkills reúne os melhores alunos de mais de 60 países dos quatro cantos do planeta. A disputa é por medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria, dentro de padrões internacionais de qualidade.