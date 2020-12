Uniforme Escolar 2021 Divulgação

Publicado 30/12/2020 12:45 | Atualizado 30/12/2020 12:45

Já estão em posse das Unidades de Ensino Municipais de Porto Real, os kits de uniformes escolares para os estudantes inscritos no Ano Letivo 2021. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) cada estudante terá direito a um kit, que é composto de uma peça de: short, camisa, regata e short para educação física, calça e blusa de frio.

De acordo com a SMECT, o kit de uniforme escolar foi solicitado para atender o Ano Letivo 2020, porém com a pademia da Covid-19, ele será entregue com o início do próximo ano letivo. “O uniforme é um importante benefício e através dele buscamos auxiliar no bem-estar de toda a comunidade escolar. Por meio do uniforme é possível trabalhar a questão da identidade e do pertencimento, visando fortalecer os vínculos dos estudantes com a unidade de ensino e com o nosso município”, destacou o prefeito Ailton Marques.

Para o secretário de Educação Cultura e Turimo, Robson Paulino, o uniforme ajuda aos estudantes a diferenciarem e compreenderem os diversos ambientes de convívio. “Quando o estudante está uniformizado, principalmente nos anos iniciais, ele passa a entender que iniciou a rotina escolar. Nesse ambiente existem regras e pessoas diferentes do ambiente familiar, que estão disponíveis para acolher, brincar, estimular e estabelecer limites específicos para esse novo ambiente”, concluiu Robson.