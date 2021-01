No dia 1º de janeiro, um homem de 62 anos foi atropelado por um ônibus na altura do km 281 da Dutra, em Barra Mansa, vindo a óbito no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 13:19 | Atualizado 04/01/2021 17:31

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (4), o balanço do feriado prolongado de ano novo, período entre os dias 30 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021. Os dados são da 7ª Delegacia da PRF, e comprende o trecho sul fluminense da Via Dutra, em Resende.



Neste período, foram sete acidentes com oito feridos e um morto. Foram registradas 167 multas, sendo duas por embriaguez.



Seis veículos e 1 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos. Dentre as quatro ocorrências policiais, duas pessoas foram detidas: uma por embriaguez e outra por lesão corporal na direção de veículo, o que acabou causando um acidente. O suspeito foi liberado e vai responder em liberdade.