Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulga balanço de Réveillon no estado do Rio Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/01/2021 16:41

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (4), que o estado do Rio de Janeiro teve redução de 50% no número de mortes em acidente de trânsito durante o feriado de Réveillon, em comparação com o mesmo período de 2019. O órgão também informou que o número de acidentes reduziu em 12% e o de feridos em 13%.



O balanço da PRF mostrou uma queda significativa no número de autos de infrações cometidos por motoristas. A porcentagem de pessoas autuadas por dirigir sob efeito de álcool teve queda de 89%, pessoas sem o uso do capacete reduziu em 79% e as infrações por transportar criança sem o uso da cadeirinha teve redução de 71%.

Guarda Municipal multa 683 veículos durante operação especial para a virada de ano

O número de veículos recuperados aumentou em 22% e o número e pessoas detidas por cometer crimes de trânsito caiu em 31%.

A Guarda Municipal do Rio aplicou 683 multas de trânsito, sendo 546 na orla das zonas Sul e Oeste da cidade durante as ações de patrulhamento e fiscalização realizadas desde às 7h de quinta-feira, dia 31 de dezembro, para a virada do ano de 2021. A maioria das multas aplicadas foi por estacionamento irregular, uma das medidas restritivas adotadas pela Prefeitura do Rio para evitar aglomerações na orla do Rio.

A ação contou com implantação e controle de 54 pontos de bloqueios de trânsito nos bairros de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, conforme planejamento elaborado pela CET-Rio, para impedir o acesso de veículos não autorizados à orla das zonas Sul e Oeste.