Publicado 05/01/2021 09:26 | Atualizado 05/01/2021 12:34

Um jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio na segunda-feira (4) em Resende. O crime aconteceu na Rua João Cabral Flexa, no bairro Paraíso.



Segundo a Polícia Militar (PM), três suspeitos estavam em um veículo, quando dois deles desceram e efetuaram disparos contra a vítima que estava dentro de outro carro. Segundo testemunhas, foram aproximadamente seis tiros.



O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, onde passou por uma cirurgia.



Até o momento da publicação desta reportagem, o Hospital não havia passado o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.

SEGUNDA TENTATIVA

No início da noite, a PM de Resende foi atendeu um segundo caso de tentativa homicídio na Rua Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos. Ao chegarem no endereço, a vítima já havia sido socorrida por moradores para o Hospital de Emergência.



O jovem de 26 anos foi atingido na mão e na lateral da barriga. Durante o atendimento, ele estava consciente e estável, de acordo com a PM. A vítima informou aos policiais que estava na rua quando dois homens encapuzados desceram de um carro e dispararam contra ela.