Hospital Municipal São Francisco de Assis Dorinha Lopes/PMPR

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:40

De terça-feira (5) para quarta (6), mais duas pessoas foram internadas com coronavírus em Porto Real. Atualmente, oito moradores estão hospitalizados para tratar a doença.



Na quarta, houve o registro de sete novos casos, sendo duas mulheres com 52 e 62 anos. Já entre os homens houve cinco casos registrados: de 46, 65 e 66 anos, além de dois meninos de 6 anos.



No total, são 924 casos confirmados, 32 mortes e 197 casos ativos da doença. Os curados somam 695 pessoas.



Três óbitos suspeitos estão sendo investigados, além de duas pessoas que estão internadas dentro dos 212 casos em análise.