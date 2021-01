Material apreendido com o adolescente de 16 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 07:00

Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas na quinta-feira (7), em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento eles avistaram o menino que chegou a fugir de bicicleta, mas foi abordado na frente de sua casa.



Ele confessou que havia fumado maconha, e com base em denúncias de que ele traficava utilizando um carro que estava estacionado na frente da sua casa, os agentes fizeram uma revista no veículo e encontraram os entorpecentes.



Foram apreendidos 114 pinos de cocaína, pedras de crack, maconha, um revólver calibre 38, dois rádios transmissoes, R$ 274, além do veículo.



Ele foi conduzido para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real acompanhado da mãe. O adolescente ficou apreendido e foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo.