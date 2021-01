Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes em decorrência da covid-19 nesta quinta-feira (7) Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 10:00

A Prefeitura de Porto Real confirmou no boletim de quinta-feira (7), mais 24 novos casos de Covid-19, sendo 13 mulheres de 16, 20, 25, 30, 31, 34, 34, 35, 51, 53, 59, 63 e 77 anos; e 11 homens: 19, 22, 27, 27, 28, 31, 35, 45, 51, 66 e 70 anos.



No total, são 948 casos confirmados, com 710 pessoas curadas e 32 mortes. Entre os 206 casos ativos, nove pessoas estão internadas.



Já entre os 188 casos suspeitos, um morador está hospitalizado e três mortes sendo investigadas.