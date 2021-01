Motociclista chegou a girar no ar antes de cair no chão Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:12 | Atualizado 08/01/2021 14:57

Câmeras de segurança flagraram uma colisão entre um motociclista e um carro na tarde de quinta-feira (7), em Resende. O acidente aconteceu na Rua Hostílio de Souza, no bairro Itapuca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista, um jovem de 24 anos, foi levado para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou, até o momento, o estado de saúde dele.



Pelas imagens (veja o vídeo abaixo) é possível perceber que um veículo que transportava gás de cozinha dá a seta para entrar em uma rua transversal, mas o motociclista acaba atingindo o veículo em alta velocidade.



Uma outra câmera também flagrou o acidente. Nela, os veículos que vinham no mesmo sentido da moto pararam antes que o carro de gás fizesse a manobra.



Com o impacto da batida, o jovem foi lançado, perdeu o capacete e chegou a girar no ar antes de cair no chão.

Câmeras flagram colisão entre moto e carro em Resende.#ODia pic.twitter.com/7wBMcdW5mN — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2021