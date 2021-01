100ª Delegacia Policial em Porto Real Reprodução internet

Uma mulher de 43 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na tarde de domingo (10), em Porto Real. Ela foi esfaqueada no pescoço pelo namorado de 34 anos durante uma briga entre o casal. O caso aconteceu no bairro Parque Mariana. Ele foi preso no início da noite por policiais civis.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados até o Hospital Municipal São Francisco de Assis (HMSFA) para verificarem uma ocorrência de agressão contra mulher.



A vítima contou aos policiais que durante uma discussão com o namorado, ela foi agredida com socos e uma facada superficial no pescoço.



Mais tarde, ela foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende para realizar exames. Apesar disso, ela não corre risco de morrer.



No início da noite, policiais civis da 100ª Delegacia de Porto Real encontraram o suspeito em um matagal na Estrada Floriano x Porto Real, próximo ao bairro Freitas Soares.



De acordo com os agentes, ele apresentava ferimentos no pulso após tentar se matar. Ele foi levado para o HMSFA para atendimento médico, e conduzido para a 100ª DP, onde foi autuado por tentativa de feminicídio, permanecendo preso.