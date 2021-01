Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:14

Costuma-se dizer que a política da boa vizinhança é o melhor caminho para solução conjunta de problemas em algumas situações. No início dos mandatos de prefeitos e vereadores eleitos, especialmente em pequenas cidades do interior, é comum que façam visitas de cordialidade entre si para estabelecer um vínculo e a troca de informações que possam ser benéfica a todos.



O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD) recebeu em seu gabinete as visitas do Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), e dos vereadores: Rodrigo Furtado (Volta Redonda - PSC) e Marcell Castro (Barra Mansa - Cidadania).

Todos se colocaram à disposição para contribuir com uma gestão firme e voltada para o povo portorrealense. Eles receberam do prefeito Alexandre, a mesma oferta de cordialidade e troca de experiências que resultem em programas, projetos e ações para auxiliar o desenvolvimento econômico e social das cidades vizinhas: Pinheiral e Barra Mansa.



O vereador Marcell castro entregou ao prefeito de Porto Real as congratulações pela eleição como Chefe do Executivo e pelos trabalhos relevantes para a região Sul Fluminense nos dois mandatos de Deputado Federal.

O prefeito de Porto Real destacou a importância de estabelecer a chamada política de boa vizinhança. "Tanto recebemos como ofertamos contribuições importantes na troca de informações e experiências e em parcerias que resultam em administrações de acordo com as necessidades do povo”, frisou Serfiotis.