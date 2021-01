Denúncias anônimas podem ser feitas para a 100ª DP pelos telefones: (24) 3353-3341 e 3353-3343 Divulgação

Publicado 12/01/2021 17:34

A família de Matheus Flávio da Silva, de 16 anos, pede ajuda para encontrar o adolescente. Ele desapareceu na quinta-feira (7) passada, depois de sair para encontrar com amigos no bairro onde mora, o Jardim das Acácias, que fica em Porto Real.



Segundo os familiares, a falta dele foi comunicada à 100ª Delegacia Policial, que está investigando o caso. No dia do desaparecimento, ele saiu sem documentos e celular, além disso usava blusa azul e chinelo.



Quem tiver informações pode entrar em contato com a família pelo telefone (24) 9 9883-2214. Denúncias anônimas também podem ser feitas para a 100ª DP pelos telefones: (24) 3353-3341 e 3353-3343.