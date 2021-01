Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:29

Desde o dia 11 de janeiro, a MRS está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021. Sãodistribuídas por cidades dos três estados onde a empresa atua – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As oportunidades. As vagas estão distribuídas em áreas como Manutenção Ferroviária, Operação Ferroviária, Finanças, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Jurídica, Comercial, entre outras. Todas as inscrições podem ser feitas por meio do site : inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual. Todas as inscrições devem ser feitas por meio do site MRS na aba Trabalhe Conosco, onde será possível acessar a página do Programa de Estágio.As cidades onde há vagas para estagiários no estado do Rio de Janeiro são:, Itaguaí,, Rio de Janeiro,, além de cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais.