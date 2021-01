Dados atualizados da covid-19 em Porto Real Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:56

No boletim de quinta-feira (14), a prefeitura de Porto Real confirmou a 33ª morte pelo coronavírus: um paciente de 47 anos. O óbito ocorreu no final de dezembro de 2020 e desde então era computado como “em análise”. O paciente faleceu na rede particular de saúde, o que ocasionou a demora na divulgação dos dados.



No mesmo dia, foram confirmados mais 18 casos de Covid-19. Ao todo, são 1019 casos, com 795 curados. Entre os 191 casos ativos, seis estão internados. Existe ainda uma morte suspeita sendo investigada entre os 255 casos em análise.