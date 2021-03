Durante encontro foi nomeado o novo diretor Municipal de Trânsito, Fábio Andrade de Souza Divulgação

Publicado 01/03/2021 10:00

Uma equipe de representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP) participou nesta semana de uma reunião com membros do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/RJ) e do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RJ). O encontro aconteceu no Rio de Janeiro com o objetivo de traçar metas para a implantação de projetos que possam melhorar e auxiliar no trânsito municipal.

Durante o encontro também foi nomeado o novo diretor Municipal de Trânsito, Fábio Andrade de Souza. “Um dos assuntos abordados foi a educação no trânsito, que não envolve só os motoristas, mas também os pedestres que devem seguir regras ao transitar pelas vias. O objetivo é estabelecer estratégias sobre esse assunto, bem como, colocar em prática outros projetos referentes as sinalizações, por exemplo. É através da elaboração de novos dispositivos que visamos levar a segurança ao trânsito de Porto Real”, esclareceu o novo diretor.

Participaram do encontro, o diretor de Gestão Administrativa da SMOP, Iran Rodrigues Pereira; a coordenadora de Educação para o Transito da SMOP, Grace Kelly de Almeida; e ainda, a o chefe de Serviço do CETRAN; Delfin da Silva Santos Neto; a representante da Educação de Trânsito do DETRAN, Ana Paula e a representante do DRI/DETRAN, Vanessa Andrade.