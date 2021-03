No próximo ano, Willian será o vereador mais jovem a assumir a Câmara de Quatis Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:00

Com escolha unânime por 9 votos, foi definido na última quinta-feira (25), o próximo presidente da Câmara Municipal de Quatis. A eleição ocorreu durante uma sessão parlamentar, onde o vereador Willian Carvalho (DEM) foi eleito para presidir a Câmara Municipal a partir de janeiro de 2022.



Com o feito, o vereador estabeleceu mais uma marca na política quatiense, pois nas eleições passadas, Willian foi eleito com recorde de votação, recebendo 509 votos. Já no próximo ano quando tomar posse do cargo, Willian terá 30 anos e se tornará o vereador mais jovem a assumir a presidência da Câmara local.



Durante a sessão, o vereador destacou que continuará com suas conexões, sem deixar que os feitos tirem seu foco de uma política participativa e atuante dentro das comunidades. “Estou muito feliz em escrever meu nome mais uma vez na história de Quatis. Porém eu sei que essas vitórias, por mais que sejam importantes, são só dados. E eu não quero me resumir só a isso. Quero de fato fazer articulações que tragam o crescimento ao Município e continue beneficiando os nossos moradores”, reforçou Willian.

Ele ainda destacou futuros projetos em políticas públicas. “Nós próximos dias realizarei encontros em Brasília, com o intuito de aproximar a política de Quatis junto aos parlamentares na Capital da República. Acredito que essas relações possa resultar em grandes avanços em economia, saúde e lazer”, finalizou Willian.