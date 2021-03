Porto Real enfrenta o time sub-20 do Boa Vista Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 09:42

Neste sábado (6), a equipe de Porto Real enfrenta o time sub-20 do Boa Vista no campo de Paracambi. O jogo está marcado para 10h. A Sociedade Esportiva Porto Real, SEPR, vem fazendo uma série de jogos e, segundo o técnico Marco Antônio, o Merica, vem evoluindo a cada partida. “Estávamos fazendo jogos contra times principais de várias equipes, como: Volta Redonda, Madureira, Itumbiara de Goiás, entre outros, os placares elásticos contra nosso time estava sendo um fator desmotivador, então passamos a realizar jogos contra equipes sub-20 e nivelamos, aumentando nossa competitividade”, contou Merica.

Ele informou que o último jogo-treino realizado durante a semana, contra a Portuguesa do Rio Sub-20, terminou em 1X0 para o adversário. “Ainda tivemos um pênalti a nosso favor que não foi convertido, poderíamos ter saído com um empate”, destacou.



Outro compromisso já marcado da equipe SEPR será contra o sub-20 do Macaé e acontece no próximo dia 10, no campo adversário, em Xerém, no Rio de Janeiro, com início marcado para 10h. “A cada dia é notável a evolução da equipe, creio que agora; enfrentando times da categoria sub-20, as forças ficam mais equilibradas e nosso time vai adquirindo uma condição física melhor e assim não deixar cair o rendimento na segunda etapa das partidas, o que vinha acontecendo contra equipes principais que vínhamos enfrentando”, frisou.