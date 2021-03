Equipamentos de ginástica estavam danificados e levavam até riscos de acidentes aos usuários Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), está realizando diversos serviços de manutenção e reparos, além de instalação de novos equipamentos em academias ao ar livre localizadas em praças da cidade. Os serviços foram realizados em Bulhões, no Jardim das Acácias e no Horto Municipal, no Centro.

Segundo o secretário de obras, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, havia grande necessidade dos reparos, da manutenção e de novas instalações, isto porque a maioria dos equipamentos de ginástica estavam danificados e levavam até riscos de acidentes aos usuários. “Devido a pandemia os exercícios ao ar livre são uma opção para as pessoas, por isso este serviço vem sedo realizado e continuará sendo feito em outros pontos da cidade”, concluiu Silvinho.