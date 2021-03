Ronário de Souza da Silva (PSDB) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:00

O vereador Ronário de Souza da Silva (PSDB) teve sua indicação nº042/2021 aprovada, por unanimidade, durante a segunda sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Porto Real. Visando atender os inúmeros pedidos da comunidade, o parlamentar solicita ao Poder Executivo que estude a possibilidade de instalação de uma agência bancária ou casa lotérica no bairro Freitas Soares.



No documento, o parlamentar enfatiza a dificuldade dos moradores em realizar suas operações financeiras, uma vez que hoje se veem obrigados a se dirigir ao Centro da cidade, a alguns quilômetros de distância, onde estão instaladas as agências bancárias disponíveis. “O grande número de moradores e a quantidade de estabelecimentos comerciais, das mais diversas atividades, existentes na localidade e adjacências já justificam a necessidade da região dispor de uma agência bancária ou até mesmo de um posto de atendimento de uma das instituições financeira que atuam em nossa região”, ressaltou ele.



“Sabemos que, com o avanço das tecnologias, muitas transações podem ser realizadas no meio digital, mas é inegável que muitas transações comerciais ainda são realizadas em espécie. Com o serviço bancário disponível no bairro, os usuários do sistema bancário economizarão tempo, dinheiro de passagem ou combustível e terão mais comodidade e segurança ao circularem com recursos em espécie, por um trajeto menor, dentro do bairro Freitas Soares”, completou Ronário.