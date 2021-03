Hospital Municipal São Francisco de Assis Dorinha Lopes

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 08:00

A cidade de Porto Real fechou fevereiro com 113 casos registrados e uma morte durante os 28 dias do mês. Ao todo, o município já confirmou 1322 casos, e 35 mortes. Os curados somam 1216 pessoas. Entre os casos ativos, três moradores estão internados.



Ainda são investigados 178 casos suspeitos, incluindo uma morte. Três pessoas estão hospitalizadas com os testes em análise, ou seja, ainda sem confirmação da Covid-19.



Em relação a imunização, 550 pessoas, entre profissionais de saúde, idosos com mais de 88 anos e acamados com mais de 60 anos, já receberam, pelo menos, a 1ª dose da vacina, sendo 347 da Coronavac e 203 da Astrazeneca.