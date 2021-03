Por O Dia

Publicado 02/03/2021 14:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real, através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), está comabertas para a população da cidade. As vagas,, e estão disponíveis até a próxima sexta-feira, 5 de março.pode ser feito de forma pessoal na sede da Secretaria que fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: [email protected] No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.Farmacêutico - 1 vagaRequisitos: Formação em Farmácia e mínimo de 2 anos de experiência no cargo; experiência em atendimento ao cliente, venda de medicamentos, leitura de receitas, envio do movimento SNGPC, armazenamento de medicamentos, controle dos vencidos, organização dos medicamentos controlados e ATB, fechamento de loja, fechamento de caixa, gestão de estoque, cumprir e fazer cumprir toda legislação da atividade.Atendente de Farmácia - 1 vagaRequisitos: Ensino Médio Completo e mínimo de 2 anos de experiência no cargo, experiência em atendimento ao cliente, venda de medicamentos, itens de beleza e higiene pessoal, leitura de receitas, armazenamento de medicamentos, organização e reposição das prateleiras.