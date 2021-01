Cláudia Correa Aprigio Martins, de 50 anos, vacinadora do município, foi a primeira a receber a dose da vacina Divulgação

A Secretaria de Saúde de Quatis iniciou nesta quarta-feira (20) a vacinação contra a Covid-19 na Casa da Criança, no Centro. A primeira imunizada foi a técnica de enfermagem, Cláudia Correa Aprigio Martins, de 50 anos. Ela é vacinadora do município e trabalha na área da saúde na cidade há 7 anos. O ato simbólico foi acompanhado pelo prefeito Aluísio d’Elias e pela secretária de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro .



A vacinação volante seguiu para o Hospital São Lucas, também no Centro, onde se deu início a imunização dos profissionais da linha de frente no combate à doença, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.



Também serão contemplados os funcionários dos postos de saúde dos bairros Jardim Polastri, Mirandópolis, Jardim Independência e Nossa Senhora do Rosário.



O primeiro lote com 110 doses chegou na noite de terça-feira (19). Ao todo serão 220 doses do imunizante, sendo que o segundo lote será enviado dentro de duas a quatro semanas.