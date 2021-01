Avenida B, no bairro Freitas Soares Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:23

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real (SMOSP) iniciou nesta quinta-feira (21), os serviços de desentupimento da rede de escoamento das águas pluviais. De acordo com a Secretaria, os serviços foram iniciados na Avenida B, no bairro Freitas Soares. A SMOSP ainda destacou que o mesmo processo também será realizado no sistema de coleta de esgoto e na rede de distribuição de água potável.

Para o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, a atenção e a manutenção das redes básicas de infraestrutura são peças fundamentais para o funcionalismo público. "Estamos recebendo uma grande demanda da população sobre esses serviços, e só agora, com um breve período de estiagem das chuvas, está sendo possível executar esses trabalhos. Além disso, também estamos executando trabalhos de limpeza urbana, que auxiliam nas condições de preservação dessas redes”, frisou.