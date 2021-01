Equipe de Porto Real foi a Barra Mansa buscar as doses Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 09:29 | Atualizado 25/01/2021 10:11

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real vai receber 180 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca. A chegada está prevista para esta segunda-feira (25). Um helicóptero do Governo do Estado trazendo a vacina pousou nesta manhã em Barra Mansa e distribuiu para as cidades vizinhas. Ao todo, na região das Agulhas Negras, serão 2040 doses: Resende (1430), Itatiaia (300) e Quatis (130).



Todas as doses da vacina de Oxford/AstraZeneca serão distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A medida foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira, ou seja, 180 pessoas de Porto Real serão imunizadas com a vacina de Oxford.



Já a remessa de 285 doses da segunda etapa da vacina Coronavac para os municípios está programada para a primeira semana de fevereiro, de modo que as doses possam ser aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.



Seguindo as recomendações do PNI, do Ministério da Saúde, as vacinas serão destinadas ao público prioritário, que permanecem os mesmos e incluem: Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas; povos indígenas em terras indígenas; trabalhadores de Saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados e de asilos e residências para pessoas com deficiência, além dos profissionais dos serviços de saúde envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.