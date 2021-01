À tarde, foi realizada plenária para refletir as demandas e encaminhamentos Felipe Vieira

25/01/2021

A Secretaria de Educação de Barra Mansa promoveu nesta segunda-feira (25), reunião técnica entre os secretários responsáveis pela Pasta da região. O encontro realizado no Auditório Marcolino Pereira do Nascimento, no Parque Natural Municipal de Saudade, teve como foco a troca de experiências e a discussão das estratégias educacionais a serem adotadas no período de pandemia provocada pelo novo Coronavírus.



O encontro contou com a representação de 12 municípios: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Mangaratiba, Mendes, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Vassouras. Integrantes do Big Band do Projeto Música nas Escolas abrilhantaram a abertura do encontro.

As representantes de Porto Real foram a secretária de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza, e a professora Giovana de Oliveira Silva. “Sabemos que esse ano 2021, após a paralização por conta da Covid-19, exigirá uma atenção maior sobre nossos estudantes. Não pouparemos esforços para o retorno e nosso objetivo é garantir o acesso ao ensino correspondente a cada série escolar. Foi uma troca de experiência enriquecedora”, explicou a secretária.



A vice-prefeita de Barra Mansa, professora Fátima Lima, presente ao evento, afirmou que toda sociedade está preocupada com a retomada das aulas: “Este é o momento ideal para discutirmos a questão de maneira ampla, a fim de que possamos começar o ano letivo, seja virtual ou presencial, de maneira segura. Certamente, as experiências vivenciadas pelos diversos municípios possibilitarão o planejamento e a elaboração de diversas diretrizes coesas para toda a região”.



O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Vinicius Pires de Barros, considerou que durante 2020 cada município, de maneira específica, implantou medidas para suprir as aulas presenciais. “Cada um de acordo com sua realidade, adaptou as ações visando levar até os alunos conteúdos que proporcionassem interação e integração. Com essa reunião, pretendemos, de maneira estritamente técnica, buscar unidade, para que nossos alunos e professores possam ser beneficiados com a retomada do ano letivo, seja presencial ou de forma híbrida, de maneira gradual, considerando os números da pandemia, bem como as ações preventivas”, analisou.



Durante o período da manhã, os participantes tiveram a oportunidade de expor as experiências desenvolvidas em cada localidade. À tarde, foi realizada plenária para refletir as demandas comuns existentes e encaminhamentos possíveis de serem realizados. Outros encontros estão previstos trimestralmente.