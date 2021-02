Por O Dia

Adultos, jovens, adolescentes e crianças que desejam participar de atividades esportivas e de lazer no município de Porto Real, já podem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, SMEL, para preencher uma ficha de pré-inscrição. É necessário levar RG, CPF e comprovante de residência no ato da inscrição. Os interessados podem procurar a SMEL, na Rua Hilário Ettore, nº 535, Centro, entre 8h e 17h ou obter mais informações pelo tel: (24) 3353-1791.

Segundo informações da SMEL, as atividades serão iniciadas assim que houver possibilidade, devido a pandemia de Covid-19, mas é necessário antecipar o planejamento, visto que cada participante receberá todas as informações sobre a documentação necessária e as modalidades que estarão sendo oferecidas, assim que se inscrevem na modalidade de sua preferência.



As modalidades oferecidas são: caminhada orientada, tênis, futebol society, basquete, futsal, vôlei, ginástica e academia da saúde. A Secretaria informou que antevendo o início das atividades está planejando todas as ações, como por exemplo o calendário de locais e horários, bem como incluindo todos os bairros no calendário, adequando as modalidades aos espaços públicos do município.