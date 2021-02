Cadernos de Estudos Interdisciplinares (CEI) já estarão disponíveis a partir do dia 03 de fevereiro no site oficial da Prefeitura reprodução da internet

Publicado 03/02/2021 07:00

Através de uma transmissão ao vivo realizada pelo canal da Prefeitura de Porto Real na plataforma YouTube, o prefeito de Alexandre Serfiotis e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira de Souza, fizeram a abertura do Ano Letivo 2021. Entre os principais assuntos abordados esteve a implantação do ensino remoto, que terá início na próxima quarta, 3 de fevereiro, e a apresentação do Plano de Ação Escolar que será usado nas unidades de ensino. Além disso, a abertura também contou com uma palestra aos profissionais da educação apresentada pela pedagoga Dilcelina Souza da Silva Vasconcelos, e trabalhou sobre o tema “Ser Educador em Novos Tempos e Novos Contextos - Uma Utopia !?”.



Alexandre esclareceu que todo suporte será dado tanto para profissionais, quanto estudantes, visando manter a qualidade do ensino que será passado em cada encontro. “Ainda está muito cedo para termos as aulas presenciais, mas a educação não pode parar. A escolha pelo ensino remoto surgiu como uma necessidade de respeitar as orientações e determinações das autoridades sanitárias. Se tudo der certo e seguirmos as recomendações, além de primar pela saúde e bem estar de todos, gradativamente, poderemos restabelecer o vínculo entre o aluno e a escola”, finalizou o prefeito.



Já secretária Maria Madalena, destacou o Decreto Municipal nº 2551 de 26 de janeiro de 2021 e as outras leis que dão respaldo para a continuidade do ensino de forma remota. “Entende-se como atividades pedagógicas não presenciais na Educação Básica, o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou por outros meios. A finalidade é garantir o atendimento escolar essencial durante o período de restrições de presença física de estudantes na unidade educacional”, disse Maria, que ainda explicou que os Cadernos de Estudos Interdisciplinares (CEI) já estarão disponíveis a partir do dia 03 de fevereiro, no site oficial da Prefeitura: www.portoreal.rj.gov.br.



Já para os estudantes que não possuem acesso à internet e/ou recursos digitais, a Secretaria Municipal de Educação, através das unidades escolares da rede municipal de ensino, estará disponibilizando a versão impressa dos CEI para retirada a partir do dia 08 de fevereiro.