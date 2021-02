Plano Verão será encaminhado ao Departamento Jurídico Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 12:00

A Secretaria Municipal de Ordem Pública, através da Defesa Civil, elaborou o Plano anual de contingência intitulado Plano verão 2021/2024. Segundo o Diretor da Defesa Civil, Bruno Souza, o plano identifica os pontos para ação imediata e ações a curto, médio e longo prazo, incluindo medidas preventivas e de solução de problemas já existentes.

“Agora o Plano Verão será encaminhado ao Departamento Jurídico para, caso haja necessidade, serem feitos ajustes, estando tudo correto daremos inícios aos trabalhos”, explicou Bruno.

Publicidade

Ele acrescentou que foram detectados três pontos críticos: De captação de águas pluviais na Avenida A, próximo ao campo de futebol do Estrela, no Freitas Soares; dois pontos na Avenida das Indústrias, próximo ao Tecnopolo e no final da Rua João Barcellos, no bairro Parque Mariana.

“As medidas preventivas precisam ser tomadas, pois podemos futuramente evitar graves problemas de alagamentos em diversos pontos da cidade”, concluiu Bruno.