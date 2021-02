O município de Italva, no Noroeste Fluminense, está em estágio de alerta máximo. Foto: divulgação/ PMI

Publicado 22/02/2021 16:16 | Atualizado 22/02/2021 17:25

Municípios do Noroeste Fluminense ainda passam por transtornos de alagamentos, ruas repletas de lamas e alguns se recuperam de inundações em decorrência das fortes chuvas - precipitações pluviométricas - que atingiram as cidades mineiras na última semana. Os transtornos foram ocasionados pelas cheias das duas Bacias hidrográficas da Região, a do Rio Carangola composta pelas cidade de Miraí, Muriaé, Patrocínio, Laje do Muriaé, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e Campos do Goytacazes e a Bacia hidrográfica do Rio Muriaé que abrange Ourizânia, Divino, Carangola, Faria Lemos, Tombos, Porciúncula e Natividade. O DIA está acompanhando constantemente as informações sobre o Noroeste do estado do Rio junto aos principais órgãos do poder público e autoridades competentes no assunto. Confira detalhes da atual situação em Itaperuna, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula e Natividade.

ITALVA - O município de Italva está em estágio de alerta máximo. O nível do Rio Muriaé nesta segunda-feira, 22, marcava 4,56m às 14h, sendo a cota de transbordo 4,20m. A prefeitura orienta que a população se mantenha alerta e em caso de emergência liguem para os telefones (2) 99930-2199 ou (22) 2783-2769. O prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, recebeu o Comandante 1° Tenente B.M. Hylen e o Sargento B.M. Pessanha. Na ocasião foi tratado o assunto emergencial sobre as cheias do Rio Muriaé. Os oficiais se colocaram a disposição para trabalhar junto ao município e conter da melhor forma as emergências causadas pelas fortes chuvas e cheias que atingem a região e a cidade.



BOM JESUS DO ITABAPOANA - O Rio Itabapoana recua, mas cidade segue em estágio de alerta. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil informa que a cota do canal está diminuindo nesta segunda-feira (22/02), mas continua acima da cota de transbordo, que é de 2,10m. Às 8h, o rio registrava 3,59m. A vazão na UHE Rosal também está diminuindo, o que matematicamente significa tendência de queda ou, pelo menos, estabilidade no nível do rio. Às 7h, a vazão estava em 242m³ por segundo. O poder executivo segue o monitoramento durante todo o período de cheia. Equipes da prefeitura estão nas ruas auxiliando cidadãos afetados pela cheia.



A orientação aos moradores de áreas ribeirinhas é a de que recolham seus documentos e pertences pessoais e guarde-os em local seguro. A população de áreas de encosta deve ficar atenta ao risco de deslizamento. O indicado é levantar os móveis e procurar abrigo na casa de familiares, amigos ou em pontos de apoio disponibilizados pela cidade. Em caso de emergência, a população de Bom Jesus do Itabapoana deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone: (22) 3831-1403 ou (22) 99943-0692. Continua após vídeo.



ITAPERUNA - O nível do Rio Muriaé, no perímetro de Itaperuna, está em queda e a cidade reduz seu status de vigilância para o nível de alarme. Desde as primeiras horas desta segunda-feira, 22, equipes das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e do Ambiente, estão atuando para que as condições retornem a normalidade o mais rápido possível. De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública (SEMEDC) durante a última madrugada, as águas do Rio Muriaé começaram a baixar gradativamente, atingindo o nível de 4,41m na medição de 17h - o pico ocorreu às 23h15min de domingo, 21, com 4,93m.



Com o auxílio de um caminhão-pipa, os trabalhadores estão realizando a limpeza das áreas que foram afetadas pelas cheias, como a rua Dez de Maio na altura do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. A região concentra a Secretaria Municipal de Saúde e clínicas médicas.

PORCIÚNCULA - O Rio Carangola recuou no perímetro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, após a maior enchente da história da cidade. Ainda há pontos de alagamentos e muita lama em algumas ruas. A Defesa Civil Municipal informou que às 13h, a cota do canal estava em 3,98m reduzindo o status de vigilância para alerta. O pico desta cheia foi neste domingo (21) quando o Rio Carangola alcançou 8,40m. O transbordo ocorre em 5,20m. A cota de Atenção é 3,80 e de Alerta a partir de 4,80.



O secretário de Estado de Desenvolvimento a Assistência Social, Bruno Dauiaire, esteve em Porciúncula na manhã desta segunda-feira, 22. Juntamente com sua equipe de assistência, o secretário percorreu a cidade para avaliar a situação das cheias que alagaram 80% das ruas e reuniu-se com a equipe de governo municipal para escutar as demandas. O prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho solicitou vistoria da Emop às pontes, ao bairro Cristo Rei e demais locais de riscos. Leo pediu uma interlocução com Brasília sobre a estrutura da rede de esgoto municipal. A Cedae solicita que a população economize água ao máximo! Com a lavagem das casas e calçadas, o reservatório da Cedae não está conseguindo encher para distribuir água para áreas mais altas. Continua após vídeo.

NATIVIDADE - Município passa por um mutirão de limpeza das ruas após a inundação. Uma das ocorrências de deslizamento envolveu um comerciante natividadense ferido que precisa de fraldas geriátricas. Vítima de um grave deslizamento de terra na noite deste sábado 21, Edilson José Ferreira, o “Didi”, de 59 anos, segue internado no Hospital São José do Avai, Itaperuna, para onde foi transferido de helicóptero dos Bombeiros no dia anterior. De acordo com informações recebidas pela rádio Natividade FM, familiares relatam que ele passa bem, mas pelo fato de ter fraturado o fêmur, se encontra acamado e necessita de fraldas geriátricas do tamanho GG, que podem ser entregues na Rádio, no horário de 07h ao meio-dia e 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Raul Travassos, 01 – Salas 202/203 – Centro, telefone geral (22) 3841-2017. Doações em dinheiro para o comerciante que perdeu seu veículo de trabalho podem ser feitas por meio da vaquinha online pelo link: Município passa por um mutirão de limpeza das ruas após a inundação. Uma das ocorrências de deslizamento envolveu um comerciante natividadense ferido que precisa de fraldas geriátricas. Vítima de um grave deslizamento de terra na noite deste sábado 21, Edilson José Ferreira, o “Didi”, de 59 anos, segue internado no Hospital São José do Avai, Itaperuna, para onde foi transferido de helicóptero dos Bombeiros no dia anterior. De acordo com informações recebidas pela rádio Natividade FM, familiares relatam que ele passa bem, mas pelo fato de ter fraturado o fêmur, se encontra acamado e necessita de fraldas geriátricas do tamanho GG, que podem ser entregues na Rádio, no horário de 07h ao meio-dia e 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Raul Travassos, 01 – Salas 202/203 – Centro, telefone geral (22) 3841-2017. Doações em dinheiro para o comerciante que perdeu seu veículo de trabalho podem ser feitas por meio da vaquinha online pelo link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-didi-a-comprar-um-novo-trailer

