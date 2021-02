Imagem feita em Bom Jesus do Itabapoana, no bairro Bela Vista, em direção ao bairro Silvana, na cidade vizinha de Bom Jesus do Norte (ES). Foto: blog Jailton da Penha/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 20/02/2021 22:51

BOM JESUS DO ITABAPONA - A cheia do Rio Itabapoana e as fortes chuvas das últimas 48 horas ocorridas no Noroeste Fluminense, já causam transtornos à população de Bom Jesus do Itabapoana. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil informou que o município está em estado de alerta. Às 20h, deste sábado, o nível do rio atingiu os 3,29m. Algumas ruas do bairro Pimentel Marques também estão alagadas. De acordo com a prefeitura, ainda não há desabrigados e desalojados. A cota de transbordo do rio Itabapoana é de 2,10m e foi atingida no dia anterior.

A orientação à população de áreas ribeirinhas é a de que recolham seus documentos e pertences pessoais e guarde-os em local seguro. De acordo com a pasta, o mais prudente é levantar os móveis e procurar abrigo na casa de familiares, amigos ou em pontos de apoio disponibilizados pela cidade. Os moradores de áreas de encosta devem ficar atentos ao risco de deslizamento. A orientação é a mesma: procurem abrigo na casa de familiares e amigos, ou nos pontos de apoio. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone: (22) 3831-1403 ou (22) 99943-0692.

Publicidade

O prefeito, Paulo Sergio Cyrillo, e o secretário Fábio Mello, lideraram a reunião do Gabinete de Crise, na sede da Defesa Civil Municipal, que tratou das medidas a serem tomadas com a cheia do Rio Itabapoana e as fortes chuvas que atingiram o município, deixando-o em estado de alerta. Em seguida, em uma live, o prefeito dirigiu-se à população e explicou que a situação requer atenção, pois o rio Itabapoana atingiu 3,30m na noite deste sábado - 1,20m acima da cota de transbordo, atingida ontem, de 2,10m. "Estamos monitorando constantemente a situação no Gabinete de Crise. Estivemos hoje à tarde em Carabuçu e na Usina Santa Isabel. As equipes da Prefeitura estão na rua, a Defesa Civil está mobilizada para auxiliar as pessoas atingidas", disse.



O secretário Fábio Mello afirmou que ainda não há desalojados ou desabrigados em Bom Jesus do Itabapoana. No entanto, algumas ruas do bairro Pimentel Marques já estão alagadas. "Não há previsão, por enquanto, de que a enchente chegue ao nível do ano passado, de 6m. Não é momento de desespero, mas as pessoas devem ficar atentas aos comunicados oficiais no site e no Facebook da Prefeitura", disse.

Publicidade

Participaram da reunião do Gabinete de Crise representantes das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Civil; Assistência Social e Habitação; Educação, Esporte e Lazer e Saúde. Foto: divulgação: PMBJI

Comunicado! Foto: divulgação/PMBJI

Publicidade

Prefeito fez uma transmissão ao vivo, na noite deste sábado, em sua rede social sobre a enchente no município. Foto: reprodução internet