A região das Agulhas Negras, que inclui as cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, pode ganhar uma Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). O pedido foi encaminhado essa semana ao governador em exercício Cláudio Castro pelo deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB). A indicação foi feita após encontro do deputado com as professoras Roseneia Terezinha e Cláudia Luisa Oliveira, integrantes de movimentos de defesa e acolhimento às mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade da região, que apresentaram dados alarmantes sobre a violência doméstica.



Segundo Noel de Carvalho, este assunto é muito importante, em especial, neste momento de pandemia. "Infelizmente, o número de vítimas aumentou e ter uma delegacia de atendimento às mulheres é também atender uma reivindicação antiga de vários movimentos em defesa das mulheres na região das Agulhas Negras. Já estou tentando uma agenda com o governador Cláudio Castro para falar sobre essa necessidade pessoalmente", disse.



Noel ainda destacou que a indicação além de sua obrigação diante de uma demanda tão urgente só foi possível graças à articulação dos movimentos em defesa das mulheres. O pedido foi apoiado pelas seguintes entidades: União Brasileira de Mulheres/UBM-Resende/RJ; Projeto Florescer de Atendimento à Crianças e Adolescentes – Resende; Associação Trabalho de Mulher e Ponto – Resende; Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende – APMR; Associação de Mulheres Artesãs da Montanha de Itatiaia; AGMAT – Associação Grupo Mulheres de Atitude – Resende; COLETIVO SEJA - Movimento Social LGBTQIA+ Interseccional - Porto Real / Quatis; REMUNE - Grupo de Mulheres Pretas – Quatis e Coletivo Mulheres das Agulhas Negras – Itatiaia/Resende.



Altos índices de violência contra a mulher

Os altos índices de violência contra a mulher registrados na localidade justificam a urgência de se instituir mais essa ferramenta de atendimento exclusivo às mulheres na Região das Agulhas Negras. Segundo o Dossiê Mulher 2020, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio (ISP), houve registro de 128.322 mulheres vítimas de violência no âmbito doméstico e familiar no estado do Rio de Janeiro em 2019, 6% a mais do que no ano anterior.



Na prática, foram 10.694 vítimas por mês, 352 vítimas por dia, ou 15 vítimas a cada hora. Quando o mesmo instituto observa, proporcionalmente, a taxa de registros realizados no interior do estado do Rio de Janeiro, a taxa de vitimização por 100 mil mulheres residentes, o interior apresenta uma taxa superior à capital (1.821,6 contra 1.332,8) enquanto o estado apresentou uma taxa de 1.534,2.



Região tem apenas uma Deam para 600 mil habitantes

A Deam das Agulhas Negras vai abranger, além de Resende, os municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis, cidades atendidas pela única unidade especializada da região que fica em Volta Redonda e que é responsável ainda pelas ocorrências de mais cinco municípios da área atendendo um total de 600 mil habitantes.



Além de ser a única da localidade responsável por atender mulheres vítimas, a distância da Deam de Volta Redonda para outras unidades da especializada é um fator que dificulta esse tipo de atendimento, por exemplo: uma mulher de Itatiaia que queira ser atendida pela Deam deverá percorrer 62 km até Volta Redonda, unidade mais próxima, cujo percurso demora em média 90 minutos.