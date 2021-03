Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:32

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), está realizando umavisando a melhoria no atendimento dosOs moradores podem acessar um https://forms.gle/s5uWWHXXmUaG3UzG7 ) e responder as questões formuladas. Não é obrigatório se identificar e as respostas serão analisadas e servirão de parâmetro para buscar a melhoria na prestação destes serviços.