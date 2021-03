Ouvidoria possui um site integrado na plataforma Fala.BR, que é desenvolvida pela Controladoria-Geral da União Divulgação

Publicado 18/03/2021 17:00

A Ouvidoria Municipal é setor da Prefeitura por onde qualquer pessoa pode expressar reclamações, denúncias, elogios, sugestões e pedir informações. Em Porto Real, o setor faz parte da Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência, e o contato é através do telefone (24) 3353-1286 ou pelo e-mail: [email protected] “Manter um bom contato com população é vital para sabermos como agir e atender as demandas municipais”, frisou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Agora a Ouvidoria também possui um site integrado na plataforma Fala.BR, que é desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU). “A plataforma é acoplada ao sistema da ouvidoria do Poder Executivo Federal. O sistema permite a qualquer cidadão acompanhar o registro de pedidos e manifestações; cumprimento dos prazos; consultar as respostas recebidas; entrar com recursos; apresentar reclamações; entre outras ações”, explicou a diretora de Ouvidoria e Transparência, Thaís Lima, que ainda relatou que a plataforma tem um sistema ágil e com interface amigável, com acesso através do link: https://bit.ly/3cwcCue



Além disso a plataforma também faz os atendimento em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. “Com a utilização de meios de comunicação, buscamos fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. São estratégias previstas em lei e que através da tecnologia trazem clareza sobre as informações aos cidadãos”, contou o secretário de Comunicação e Transparência, Felipe Nascimento.