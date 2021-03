Covid-19 Foto: divulgação

Publicado 16/03/2021 09:24

Uma mulher de 55 anos foi a 37ª morte confirmada de coronavírus em Porto Real. Ela estava internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e o falecimento ocorreu no dia 9 de março, mas só agora foi confirmado o falecimento por Covid-19.



No boletim epidemiológico de domingo (14), foram confirmados mais 13 novos casos da doença. Já são 1379 casos positivos, com 1262 curados. Quatro moradores estão internados se tratando da doença.



Entre os 189 casos em análise, duas pessoas estão hospitalizadas.



Já foram imunizadas 824 pessoas com a primeira dose e 300 com a segunda dose. As informações foram divulgadas no fim da segunda-feira (15).