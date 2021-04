Mamífero carnívoro conhecido como mão-pelada Divulgação/CCR

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:00

Um mamífero carnívoro da espécie Procyon cancrivorus, conhecida também como mão-pelada, do sexo feminino, foi devolvido à natureza nesta semana após ser localizado machucado às margens da via Dutra, na região de Piraí (RJ), pela equipe operacional da CCR NovaDutra. A soltura foi feita em uma região de mata atlântica no município de Itatiaia.

O animal foi encaminhado para tratamento no dia 13/03 para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) de São José dos Campos (SP), instituição que a concessionária mantém parceria. De acordo com o CRAS, o animal chegou com ferimentos na pata traseira onde recebeu o tratamento veterinário adequado e passou por um processo de reabilitação.



O animal também recebeu um microchip, que serve para identificá-lo no caso de uma nova captura, por exemplo. Segundo a bióloga responsável do CRAS, Claudinéia Araújo, essa espécie de animal é comum na região Sul Fluminense (RJ).