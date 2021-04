Moradores com 64 anos começam a ser vacinados contra a covid-19 nesta quarta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 07:00

Nesta quarta-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde, através das Unidades de Saúde da Família (USF), iniciará a campanha de vacinação contra à Covid-19 para as pessoas idosas com 64 anos de idade ou mais. A campanha será para a aplicação da 1ª dose e acontece em dois horários, das 8h30 às 11h30, e das 13h às 16h.



O pedido da Secretaria é que as pessoas se dirijam ao posto de vacinação mais próximo de sua residência, tendo em mãos: RG e CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). É preciso respeitar os horários e todos os protocolos de segurança, como o o uso de máscara, distanciamento e sem esquecer de higienizar as mãos.

Confira os locais onde acontecerão a vacinação:

- Na Central de Vacinas (ao Lado do Hospital Municipal, bairro Centro);

- nas USFs dos seguintes bairros: Novo Horizonte, São José, Freitas Soares e Bulhões.