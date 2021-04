Porto Real

Últimos dias: Firjan SESI oferece 170 vagas gratuitas para curso Pré-Enem em Resende

Oportunidades são para alunos do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) de qualquer escola da rede pública ou pessoas que já concluíram o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos

Publicado há 2 dias