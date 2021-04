CIEP 487 Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 14:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, abriu um processo seletivo para contratação de profissionais para cadastro reserva em caráter excepcional e temporário dos seguintes cargos: professor regente, orientador pedagógico e educacional. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de Abril.



Os interessados devem se dirigir até o CIEP 487 – Oswaldo Luiz Gomes, na Avenida das Indústrias, 1060, no bairro Freitas Soares, no horário das 09h às 12h e de 13h as 16h.



O candidato deverá entregar no local de inscrição cópia dos documentos: Comprovante de escolaridade; Cópia da Carteira de Identidade; Cópia do CPF; Declaração de Regularidade do CPF junto a Receita Federal; Cópia comprovante de residência; Cópia do título eleitoral; Declaração de quitação com as obrigações eleitorais; Cópia do PIS/PASEP; Cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento; Cópia do certificado de reservista, somente para o sexo masculino; Laudo médico de comprovação de deficiência, caso o candidato se declare deficiente; e declarações e certidões expedidas para comprovação dos títulos.



A seleção constará de prova de títulos e experiência comprovada. Os pontos atribuídos na análise de titulação serão anotados em fichas individuais devidamente assinados pela Comissão de Seleção, gerando assim a classificação por pontos de cada candidato.



O candidato aprovado no processo seletivo será contratado em caráter temporário pelo período de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez.