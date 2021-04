Combate ao transmissor da dengue não pode ser esquecido. Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:00

Agentes da Vigilância Sanitária de Porto Real estiveram na última terça-feira (20), em uma propriedade na Rua Amazonas, no bairro Jardim das Acácias, após chamado de moradores do bairro que identificaram o abandono de uma casa e temendo pela proliferação de mosquitos transmissores de doenças e de animais peçonhentos.

No local, os agentes encontraram uma caixa d'água que estava descoberta, de onde recolheram amostras da água para análises, e tomaram as devidas providências no local.

A Vigilância alerta para o perigo da proliferação do mosquito Aedes Aegypt, transmissor da dengue e pede que a população não esqueça de ações de combate ao mosquito, entre elas: tapar bem caixas e cisternas, não deixar materiais como latas, garrafas, pneus, que possam acumular e verificar sempre a água que fica parada em vasos de plantas.