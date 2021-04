Por O Dia

Publicado 24/04/2021 08:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, através do Departamento de Cultura, cedeu na última semana a Casa do Imigrante, no Horto Municipal, para ser palco da gravação de um documentário em formato audiovisual. Na ocasião, o humorista de Porto Real,foi entrevistado pelo também humorista Pull Barreto, ex integrante do grupo ‘Os Fulanos’.Além do documentário, Pull ainda escreveu o livro ‘Qual é a Graça - Os segredos por trás da comédia’, onde Chico também foi citado. “Tanto o livro quanto o documentário, visam trazer um, contado pelos próprios comediantes. A participação do Chico é fundamental, pois ele é uma figura importante no cenário do humor carioca”, explicou Pull.Durante a entrevista, Chico Vibe agradeceu pelo convite e falou sobre ade Porto Real no meio cultural. “Sempre valorizo a oportunidade de estar em grandes projetos, ainda mais os que enaltecem a comédia nacional, e principalmente, o município onde cresci e hoje atuo como produtor cultural”, finalizou Chico, explicando que em breve o conteúdo está disponível no site: www.qualeagraca.com.br/livro