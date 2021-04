100ª Delegacia de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021

vão responder por tortura qualificada. Após a morte da menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, o delegado da 100ª DP de Porto Real, Marcelo Nunes Ribeiro, informou que Gilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, mãe da criança, e a namorada, Brena Luane Barbosa Nunes, de 25 anos,

De acordo com ele, a morte ocorreu em decorrência das lesões sofridas com a tortura praticada contra a vítima. A pena para este tipo de crime varia de 8 a 16 anos de reclusão. As duas estão presas preventivamente no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu.

