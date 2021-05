Por O Dia

Publicado 07/05/2021 08:51 | Atualizado 07/05/2021 11:53

Um homem de 27 anos, identificado como Raphael José Oliveira, foi encontrado morto com marcas de tiros na quinta-feira (6) em Porto Real. O caso aconteceu na Rua 33, no bairro Jardim das Acácias.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamadas para atender uma ocorrência de disparos de tiros. Quando chegaram ao local, já encontraram a vítima sem vida.

O Samu foi acionado para confirmar o óbito e uma equipe da Polícia Civil, para realizar a perícia da cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.