Publicado 11/05/2021 15:34

A Instituição de acolhimento Casa Abrigo de Porto Real, recebeu na segunda-feira (10), a visita da Comissão Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Quatis. Estiveram presentes o presidente da comissão André Gomes, a vereadora e membro da comissão Maria Rosa, e o vereador William Carvalho. A visita teve o intuito de entender como funciona o trabalho realizado na Casa Abrigo, fiscalizar e se colocarem à disposição em relação as políticas públicas ligadas a pauta sobre crianças e adolescentes.

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação informou que a instituição de acolhimento tem capacidade máxima de até 10 residentes e hoje se encontra com dois adolescentes que recebem total apoio da unidade. A Casa abrigo conta com o coordenador e uma equipe técnica com psicóloga , assistente social, auxiliar administrativo e a rede toda de educadores.