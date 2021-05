Encontro aconteceu na última sexta-feira Divulgação

O prefeito Alexandre Serfiotis, junto à secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), Viviane Gonçalves, recebeu na sexta-feira (21), uma comissão de representantes da AgeRio, uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI) do Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi a abertura de um convênio para o empréstimo de microcréditos ao Microempreendedor individual (MEI) e também ao trabalhador autônomo.

Segundo a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver, a escolha do Município de Porto Real visa atender e fomentar os projetos dos trabalhadores durante o período de pandemia, onde através do convênio os empreendedores podem receber um microcrédito de até R$ 21 mil. “Para tornar essa linha de crédito interessante ao trabalhadores foi realizada toda a reestruturação da análise de crédito. O processo é realizado totalmente de forma digital e já estará disponível através da SMDETR”, explicou a diretora.

A secretária Viviane, destacou ainda este mês ocorrerá o treinamento de uma equipe, que fará a analise de crédito na sala do empreendedor. “Somente este ano, nós tivemos a abertura de cerca de 600 MEIs, fora os trabalhadores que atuam de forma autônoma. Atuando como um elo entre AgeRio e o empreendedor municipal, nosso objetivo é garantir a prosperidade da economia municipal”, disse Viviane, explicando que também através da AgeRio, os trabalhadores municipais poderão participar de palestra e orientações de maneira remota.

O prefeito Alexandre se mostrou otimista com o convênio e garantiu todo o apoio do executivo aos empreendedores municipais. “A procura de dispositivos que possam atuar no desenvolvimento dos moradores de Porto Real, sempre será a principal característica do nosso Governo. Para isso, buscamos essa parceria com a Agência Estadual de Fomento - AgeRio que tem a missão de fomentar por meio de soluções financeiras, o desenvolvimento econômico com responsabilidade e segurança”, finalizou o prefeito.