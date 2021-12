CIEP 487, no bairro Freitas Soares - Divulgação

Publicado 31/12/2021 10:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) divulgou as datas da Chamada Escolar, referente ao período de matrículas para o Ano Letivo de 2022 da Rede Municipal. As novas matrículas devem ser realizadas de 3 a 21 de janeiro.

Serão abertas vagas para os seguintes anos: Pré-Escolar I (caso a Unidade que não tenha creche); 1º Ano do Ensino Fundamental I; 6º Ano do Fundamental II e Fase I do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nas escolas com dois turnos, o horário será das 8h às 14h. Já nas unidades com três turnos, o período de inscrições é das 8h às 20h.

A renovação da matrícula para o ano letivo de 2022 será automática sem a necessidade da ida até a Unidade Escolar. Em relação ao cadastro na lista de espera por vagas para Berçários e Maternal I, II e III, os responsáveis deverão fazer a solicitação na sede da Secretaria, localizada à Rua Hilário Ettore, 442, Centro.