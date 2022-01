Material apreendido foi levado para a 100ª DP - Divulgação

Material apreendido foi levado para a 100ª DPDivulgação

Publicado 01/01/2022 20:36

Dois homens, de 27 e 30 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas com aproximadamente 170 kg de maconha na Via Dutra, em Porto Real. A apreensão aconteceu poucas horas antes da virada de ano na noite de sexta-feira (31).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram o carro na altura do km 292. Por conta do nervosismo dos dois ocupantes do veículo e do forte odor característico de maconha, os policiais realizaram uma revista e encontraram as drogas escondidas em sacos plásticos.

Os entorpecentes estavam em forma de tabletes dentro de sacos pretos. O peso total estimado é de 170 kg de maconha. Os homens foram presos por tráfico de drogas e levados para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real.