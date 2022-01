Hospital Municipal São Francisco de Assis - Divulgação

Publicado 03/01/2022 14:54

O Hospital Municipal São Francisco de Assis em Porto Real passará por uma revitalização e ampliação. A informação foi confirmada pelo prefeito Alexandre Serfiotis. A verba de R$ 20 milhões foi conseguida através de uma parceria com o Governo do Estado, que pretende investir ainda na compra de novos equipamentos para a Saúde do município.

Para conseguir a aprovação do projeto foi preciso cumprir as exigências estabelecidas pelo Estado. "Há 10 anos construímos o Hospital Municipal, agora como prefeito de Porto Real, tenho a missão de ampliar esse legado e contribuir ainda mais. Por isso, fui à luta e em parceria com meu amigo e Governador do Estado, Cláudio Castro, conquistei os recursos necessários para equipar, revitalizar e ampliar o hospital da nossa cidade, uma obra que é sonhada por todos os moradores de Porto Real”, disse Alexandre Serfiotis.

Do total, R$ 16 milhões serão destinados à revitalização e ampliação do Hospital, e R$ 4 milhões para aquisição de novos equipamentos hospitalares. “Conversando com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, tive a confirmação que já estão no caixa da prefeitura R$ 9 milhões para a reforma e os R$ 4 milhões para a compra dos equipamentos devem ser depositados nos próximos dias”, completou o prefeito.