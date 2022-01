Marcos André com integrantes da equipe Papaléguas - Divulgação

Publicado 04/01/2022 07:00

Durante a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre realizada na última sexta-feira (31), em São Paulo, um morador de Porto Real conseguiu um ótimo resultado. Ficou entre os 100 primeiros entre os corredores amadores que participaram do evento. O motorista manobrista, Marcos André Vieira Alves, de 37 anos, foi classificado em 70º lugar com o tempo de 58m08s.

Integrante da equipe Papaléguas do município fluminense, André falou sobre a alegria de participar dessa edição histórica. "Durante a pandemia procurei treinar em lugares afastados sem aglomeração. Minha participação esse ano foi bem melhor do que a última vez. Em 2019 fiquei em 306º lugar, e agora fiquei em 70º dentro do objetivo de terminar com menos de 1 hora", declara.

Praticante do esporte há 4 anos, Marcos afirma que a corrida mudou sua vida. "Tentei vários esportes como futebol, motocross. Fui para a corrida de rua e na primeira participação já ganhei o primeiro lugar nos 5km. Depois disso, foi só alegria", aponta.

Seis corredores da equipe participaram do percurso de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. "Nossa equipe surgiu em 2016 a partir de um projeto para buscar um estilo de vida saudável. Participamos em 2019 e voltamos com um desafio para o André, que se dedica à corrida de rua, de terminar o percurso em menos de uma hora, e ele conseguiu", comemora Aparecida Amaral, integrante do grupo.

Cida destaca ainda que a ideia da equipe é incentivar outras pessoas nessa busca por mais saúde. "Uma de nossas corredoras, a dona Chiriko Fukumori Fujino, de 72 anos, perdeu o marido em 2021. Foi um momento que nos deixou apreensivos, tristes, mas não poderíamos deixar de animá-la e incentivá-la a permanecer no desejo de voltar à São Silvestre e de, através do esporte, buscar forças para superar a perda do esposo. Uma inspiração ao grupo", finalizou, dizendo que a participação da equipe foi em homenagem à dona Regina, como é carinhosamente chamada pelos colegas.