Crianças e adolescentes participarão de atividades aquáticas - Reprodução internet

Publicado 10/01/2022 15:10

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH), abre nesta segunda-feira (10) as inscrições para a Colônia de Férias Social que será realizada neste mês de janeiro. A ação é voltada para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos cadastrados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).



As inscrições devem ser feitas até o 14 de janeiro das 8h às 17h no CRAS do bairro Novo Horizonte e no CRAS do Freitas Soares. As crianças e adolescentes participarão de atividades aquáticas, dança, recreação, atividades esportivas, gincanas entre outros.

A Colônia de Férias Social será de 17 a 28 de janeiro em dois turnos: pela manhã das 9h às 11h30, e à tarde das 13h30 às 16h.