Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação/PMPR

Vacinação contra a Covid-19 em Porto RealDivulgação/PMPR

Publicado 06/01/2022 08:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza nesta quinta-feira (6) uma Campanha de Repescagem de Imunização Contra a Covid-19 na Central de Vacinas das 17h às 21h. A ação deve aplicar a 1ª, a 2ª e a dose de reforço.

Confira o público-alvo abaixo:

1ª dose e 2ª dose: Pessoas maiores de 12 anos

Dose de reforço:

18 a 59 anos: intervalo de cinco meses depois da segunda dose

Idosos (+60 anos): intervalo de seis meses após a segunda dose

Importante que os moradores levem um documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.